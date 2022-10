Schweizer slog Holger Rune i finalen i Sofia

Kampen fik den værst tænkelige start set med Runes øjne, da danskeren blev brudt i sin egen serv i kampens første parti, hvilket i sidste ende gjorde udslaget i et ellers tæt første sæt.

Marc-Andrea Hüslers store force er netop serven, og de to gange chancen for at bryde schweizeren bød sig i første sæt, lykkedes det ikke Holger Rune at udnytte muligheden.

Andet sæt så ud til at skulle få samme indledning, da Rune kom bagud med 0-40 i egen serv, men det lykkedes alligevel at vinde partiet.

Danskeren hang godt i, og foran 6-5 lykkedes det Rune at tilspille sig to sætbolde i schweizerens serv. Begge chancer blev forpasset, og andet sæt skulle derfor afgøres i en tiebreak.