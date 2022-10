Storspillende Rune knækker skadet italiener i ATP-semifinale

Holger Rune er klar til finalen i ATP-turneringen Sofia Open.

I en kamp på to en halv time slog han den topseedede italiener Jannik Sinner, der blev skadet i tredje sæt og valgte at opgive ved 5-2-føring til Rune.

Forinden havde Sinner trådt forkert i forbindelse med en returnering. Efter at have fået behandling forsøgte han i første omgang at fortsætte og satsede voldsomt i håb om at afgøre duellerne hurtigt.