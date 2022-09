Presset Rune kæmper sig i bulgarsk ATP-semifinale

I andet sæt startede Rune også med et lille overtag, men Ivashka kom så småt bedre med. De to endte med at følges ad ved at holde egen serv.

Som sættet skred frem, var det hviderusseren, der tog teten, og med ryggen mod muren endte Rune med at skulle serve for at få sættet ud i tiebreak bagud 5-6. Her slog Ivashka så til.

Med sine første breakbolde i kampen fik Ivashka brudt Rune, så kampen skulle ud i et tredje sæt.

Danskeren fik hurtigt rystet skuffelsen over andet sæt af sig, da det lykkedes at bryde Ivashka tidligt i tredje sæt til 2-1. Kampen var dog blevet mere jævnbyrdig, og i det efterfølgende parti måtte Rune undervejs afværge en hviderussisk breakbold.

Ivashka fik dog skovlen under en i stigende grad frustreret og fysisk presset Rune i danskerens næste serveparti, og så var der udlignet ved 3-3.