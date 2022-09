Holger Rune knækkede formstærk italiensk servekanon

I fredagens kvartfinale møder Rune, der er femteseedet, verdens nummer 71, Ilya Ivashka. Hviderusseren eliminerede onsdag den tredjeseedede bulgarer, Grigor Dimitrov, i to sæt.

Hverken Rune eller Sonego havde held til at bryde modstanderen i første sæt. Inden sættets tiebreak missede hver en enkelt mulighed for et servegennembrud.

Italieneren imponerede ved at få sat langt flere førsteserver i spil, hvilket Holger Rune havde svært ved at håndtere. Danskeren var til gengæld ofte stærkest, når der var tale om længere dueller.