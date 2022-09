Amerikaner har sikret verdenshold første Laver Cup-triumf

Men selv om dette års Laver Cup altså endte med et udfald, der ikke er set før, så vil turneringen nok blive husket bedst, for det der skete på førstedagen.

Her sagde tennisverdenen således farvel til Roger Federer, som spillede sin sidste kamp som professionel i en double med Rafael Nadal ved sin side.

Den endte med et nederlag til Federer, men kampen bar ikke præg af at have ret stor sportslig betydning for nogen af de involverede.

I stedet handlede det om det at hylde det schweiziske tennisikon, der efter kampen måtte lade tårerne trille.