Holger Rune er klar til kvartfinalen i Metz

Tennisspilleren Holger Rune er klar til kvartfinalen i ATP-turneringen i franske Metz.

Efter at have siddet over i første runde vandt den fjerdeseedede dansker over franske Benjamin Bonzi, der måtte opgive at spille videre midtvejs i andet sæt.

På det tidspunkt førte Rune med 6-4, 4-1 mod Bonzi, der rangerer som nummer 61 på verdensranglisten.