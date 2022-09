Frederik Løchte gjorde comeback med manér i Davis Cup

Ifølge Dansk Tennis Forbunds kanaler var det helt efter planen, og indskiftningen gav pote. Frederik Løchte Nielsen og Johannes Ingildsen vandt således doublen med 2-6, 6-4, 6-2.

Duoen var ellers oppe imod verdens øjeblikkeligt sjettebedste doublespiller, Marcelo Arévalo, og Luis Miralles.

Efter et overbevisende første sæt så det da også ud til, at Arévalo og Miralles skulle snuppe sejren, men i andet sæt trådte den danske duo i karakter.

Et enkelt servegennembrud var nok til at knække salvadoranerne, som i tredje sæt blev knækket af to danske servegennembrud.