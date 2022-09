Danmark jagter højere Davis Cup-status efter benspænd

El Salvador råder over verdens aktuelt sjettebedste doublespiller i Marcelo Arevalo, men har ikke andre spillere, der er rangeret på verdensranglisten.

Arevalo lå for fire år siden også nummer 139 i verden, så det er en spiller, man har respekt for.

- Det kan jo være, at han spiller tre kampe, og så skal han slås, hvis vi skal vinde samlet. Men det er da en kamp, vi meget gerne vil vinde, understreger Jens Anker Andersen.

Davis Cup-kampen afgøres over fem kampe, der afvikles bedst af tre sæt. Der spilles to singler lørdag aften dansk tid, og søndagen byder på en double og to singler.

Det danske hold består af August Holmgren, Johannes Ingildsen, Christian Sigsgaard og Elmer Møller.