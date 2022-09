19-årigt stjerneskud booker første grand slam-finaleplads

Den 19-årige spanier Carlos Alcaraz har lørdag morgen dansk tid sikret sig sin første grand slam-finale nogensinde, efter at han sejrede over Frances Tiafoe i semifinalen af US Open.

De to måtte igennem fem sæt, før det unge stjerneskud viste sig for stærk for amerikaneren. Alcaraz endte med at tage sejren med cifrene 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (5-7), 6-3.