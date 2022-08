Clara Tauson udspiller franskmand i US Open-optakt

Clara Tauson kommer på en noget vanskeligere opgave i anden runde.

Her venter en anden franskmand i form af Alice Cornet. Hun ligger nummer 37 på verdensranglisten og er seedet som nummer otte i Cleveland. Kampen spilles formentlig tirsdag.

Turneringen i det nordlige USA er rangeret på laveste WTA-niveau, men er vigtig for spillerne, idet den er sidste mulighed for at finpudse detaljerne i gældende kampe, inden grand slam-turneringen US Open begynder i næste uge.

Clara Tauson deltager også i double i Cleveland. Her er hun makker med colombianeren Camila Osorio. Duoen skal i aktion for første gang sent mandag dansk tid.