29/08/2022 KL. 10:00

Holger Rune har nået det punkt, hvor det er langt lettere at blive bedre, men også langt sværere

Den sidste optakt til US Open blev alternativ for Holger Rune-lejren og blev samtidig et bevis for, at arbejdet med at nå verdenstoppen i tennis er omskifteligt, uforudsigeligt og fyldt med tilbageslag. Netop derfor insisterer Aneke Rune på at følge sin søn overalt, og derfor har hun i årevis været så omhyggelig med at lave noter på sin mobil.