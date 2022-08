Holger Rune har nået ny top på verdensranglisten

Dermed er det også den bedste placering for en dansker i herresingle nogensinde.

Fremgangen sker blandt andet som følge af, at Holger Rune nåede frem til tredje runde i en ATP-turnering i Washington i sidste uge. Rune sad over i første runde og vandt sin kamp i anden runde, før han blev ekspederet ud af turneringen.

Den ene sejr i Washington var teenagerens første, siden han røg ud af French Open-kvartfinalen for over to måneder siden.

Den næstbedste dansker i herresingle er Mikael Torpegaard, der indtager en beskeden plads som nummer 490.