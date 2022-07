Så let gik det ikke onsdag i Umag. Men Holger Rune kom alligevel blæsende fra start. Han vandt de første ti dueller i kampen, inden han lavede en dobbeltfejl.

Det skaffede blandt andet danskeren et rent servegennembrud til 2-0.

Først i kampens fjerde parti fik Bernabe Zapata Miralles vundet en duel med egen ketsjer. Det lykkedes ham at sikre sig partiet og reducere til 1-3.

Holger Rune havde et godt overtag i spillet med baghånden, og foran 4-1 havde han to breakbolde. Men spanieren undgik endnu et servegennembrud.

I det efterfølgende parti kom danskeren for første gang i problemer i egen serv, da han var nede med en breakbold. Men Holger Rune vandt tre dueller i træk og sikrede en 5-2-føring.