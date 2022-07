Holger Rune har lært af barsk periode i orkanens øje

- Glæden ved at spille blev forstyrret i en periode på grund af omstændighederne.

- Nu har jeg fundet ro ved situationen. Det gode er, at jeg har fundet ud af, at intet kan dræbe min passion for tennis. Jeg elsker tennis. Så simpelt er det, fortæller han.

Under nederlaget til Casper Ruud skabte det stor opmærksomhed, da Holger Rune råbte ”forlad, forlad, forlad” op mod VIP-boksen, hvor hans mor, Aneke Rune, kort efter forlod sin plads.

Rune forklarede efterfølgende, at hans råb ikke var rettet mod moren, men at det indimellem kunne hjælpe ham, hvis enten hans mor eller træner ”listede af”, så han ikke havde to at referere til.

Efter nederlaget beskyldte danskeren desuden Ruud for at have hoveret over sin sejr, da de mødtes inde i omklædningsrummet, hvilket blev afvist af Ruud-lejren. Rune holdt dog fast i sin udlægning.