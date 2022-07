Djokovic slutter sig til sine største rivaler ved Laver Cup

Laver Cup er blevet spillet fire gange og er en turnering for herrespillere. Den løber af stablen over tre dage. Et europæisk hold møder et hold sammensat af spillere fra resten af verden. Europa har vundet alle fire gange.

I september sidste år løb Europa med en knusende 14-1-sejr.

I år spilles turneringen fra 23.-25. september.