Russisk tennisstjerne hyldes for at springe ud

Det er ikke ulovligt at være homoseksuel i Rusland. Siden 2013 har det dog været ulovligt at sprede ”homoseksuel propaganda”, som præsident Vladimir Putin har udtrykt det.

Igor Kochetkov, en fremtrædende figur i en russisk LGBTQ+-organisation, kalder det for monumentalt, at en af Ruslands største stjerner tør stå ved, at hun er homoseksuel.

Det kan ændre synet på homoseksuelle hos regeringstoppen, siger Kochetkov, som hæfter sig ved, at en undersøgelse viser, at flere og flere russere anser homoseksualitet for at være normalt.

- Det er første gang i vores historie, at en sportsudøver med så høj status som Kasatkina springer ud. I Putins Rusland hænger sport og politik altid sammen.