Spørgsmålet var nu, om temperamentsfulde Kyrgios kunne parkere frustrationerne fra andet sæt. Det balancerede på vippen i tredje sæts første serveparti, men han fik afværget to breakbolde og kom dermed godt fra land.

Han brugte dog fortsat enorme ressourcer på at brokke sig til sin egen boks, og da han smed 40-0 i egen serv og blev brudt til 4-5, fik hans følge en gedigen skideballe for hans eget koncentrationssvigt.

Kyrgios modtog også en advarsel undervejs for at brokke sig til dommeren over en kvindelig tilskuer, som ifølge australieren var beruset og blev ved med at forstyrre ham.

Ifølge Kyrgios havde hun formentlig drukket ”700 drinks”, lod han stigedommeren forstå.

Han fik dog samlet sig selv op, og især i kraft af sine gode server var han fuldstændig med i et fjerde sæt, der ikke bød på en eneste breakbold.

Sættet måtte afgøres i tiebreak, og her mistede Kyrgios igen fokus. Djokovic udnyttede det kynisk, vandt sikkert med 7-3 på sin tredje matchbold og kunne lade sig hylde for syvende gang i karrieren.