- Vi kender jo alle sammen Holgers enorme potentiale, og hans resultater som verdens næstbedste teenager er i sig selv vildt imponerende. Alt det er opnået, fordi Holger er Holger, og vi omkring ham gør vores bedste hver dag.

- Og det er ikke helt skidt, det vi gør. Men som Holger tordner frem, skal han, ligesom han sparrer med verdens bedste tennisspillere på banen, også kunne sparre mentalt med verdens bedste, siger Aneke Rune.

Hun understreger, at det handler om udvikling på alle parametre for at kunne indfri målet om at blive verdens bedste. I den sammenhæng har hun store forventninger til det nye samarbejde.

- De taler samme sprog, Holger og B.S. Christiansen, og jeg er sikker på, at de får et fantastisk teamwork. De er benhårde begge to. Det bliver fedt, lyder det fra Aneke Rune.