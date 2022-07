Kasakher laver stort comeback og triumferer i Wimbledon

Jabeur har ikke desto mindre spillet sig op som nummer to i verden og var derfor favorit mod Rybakina, som er nummer 23 på verdensranglisten.

Det stod da også hurtigt klart, hvem der fik den bedste start.

Rybakina kæmpede med at holde serv, selv om hun har været den bedst servende spiller i årets turnering, og allerede i hendes andet serveparti gik det galt. Jabeur brød til 2-1, inden hun servede et rent parti hjem til 3-1.

Rybakina virkede forstenet og en smule magtesløs, mens Jabeur ikke lod sig kue af, at hun for første gang stod i en grand slam-finale. Hun spillede afslappet og virkede til at være rigtig godt tilpas på den slidte græsplæne.

Kasakheren var nede med flere breakbolde i det efterfølgende parti, inden hun sled sig tilbage på 2-3. Men Jabeur havde sat sig tungt på kampen, og efter 33 minutters spil vandt hun første sæt.