Stort comeback skaffer mesteren i Wimbledon-semifinalen

Mesteren fra de seneste tre udgaver af den prestigefulde grand slam-turnering på græs var ellers i alvorlige problemer undervejs i opgøret.

Den enorme sikkerhed i spillet, som normalt kendetegner Djokovic’ spil, var ingen steder at se i de to første sæt.

Sædvanligvis er Djokovic ikke så afhængig af sin førsteserv som mange andre spillere, fordi hans grundspil fra baglinjen er så fremragende.

Men tirsdag vandt han i de to første sæt under 35 procent af de point, som blev sat i gang af hans andenserv. Det er langt under vanlig standard for serberen.