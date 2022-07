Tunesisk stjerne spiller sig i anden Wimbledon-kvartfinale

Afrikaneren kan begynde at forberede sig på sin næste modstander med det samme.

Tidligere søndag spillede tjekkiske Marie Bouzková sig nemlig i det eksklusive kvartfinaleselskab med en sejr i to sæt over franske Caroline Garcia. Her møder hun Jabeur.

Gensynet med Wimbledon blev relativt kort for 42-årige Venus Williams.

Efter næsten et års pause fra toptennis deltog hun i mixeddouble med Jamie Murray, og duoen tabte i anden runde til Jonny O’Mara og Alicia Barnett i tre sæt.

Venus Williams var taget til London for at følge lillesøster Serena Williams, som efter et år væk fra tennisbanen gjorde comeback tidligere på ugen, men som røg ud i første runde i singlerækken.