Djokovic knuste landsmand og møder hollandsk komet

I sine to seneste kampe har hollænderen således overrasket og elimineret Reilly Opelka og Nikoloz Basilashvili, der var seedet som henholdsvis nummer 15 og 22.

I damesingle strøg tredjeseedede Ons Jabeur fredag sikkert videre efter 6-2, 6-3 over franske Diane Parry.

Femteseedede Maria Sakkari røg til gengæld ud. Grækeren tabte 3-6, 5-7 til Tatjana Maria.

Det er den 34-årige tyskers bedste resultat i karrieren i en grand slam-turnering. Hun vendte for et år siden tilbage fra barselsorlov efter at have født sit andet barn.

Tatjana Maria møder i fjerde runde Jelena Ostapenko, der er seedet som nummer 12.