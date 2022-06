Holger Rune om double med Tauson: Det kunne være sjovt

Tennisspillerne Holger Rune og Clara Tauson leger fortsat med tanken om at spille mixed double sammen en dag.

Det sagde Holger Rune ifølge B.T. på et pressemøde tirsdag efter sit nederlag i første runde af Wimbledon.

- Vi har snakket om det, men det har bare ikke været muligt endnu. Det bliver det måske en dag. Jeg er dog ikke så stor fan af at spille double til grand slams, for femsætterne er hårde nok i sig selv. Men på et tidspunkt kunne det da være sjovt, sagde Holger Rune.