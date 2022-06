Skadet Clara Tauson trækker sig fra double ved Wimbledon

- Jeg tænker ikke så meget lige nu, lød det fra Tauson til B.T. efter kampen mandag.

- Jeg prøver bare at acceptere, hvad der lige er sket. Men jeg er enormt skuffet og ærgerlig over det her.

I weekenden lød det ellers fra danskeren selv, at hun var klar til at spille kampe igen. Mandag var det dog tydeligt, at Tauson var hæmmet af problemerne i ryggen.

- Jeg har hele tiden følt mig klar, og der var ingen tvivl om, at jeg skulle spille, sagde hun til B.T. efter nederlaget.