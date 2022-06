Rune åbner for doublesamarbejde med Tauson

»Vi har snakket om det, men det har ikke rigtigt været muligt endnu, for man skal ligge ret højt på ranking. Det bliver muligvis muligt. Jeg ved ikke, om vi kunne være kommet ind i Wimbledon, men til grand slam er jeg ikke så stor en fan af at spille double, for singlekampene i sig selv med bedst af fem sæt tager meget energi, men på et tidspunkt kunne det være sjovt,« erklærede Holger Rune.

Fortjent nederlag

Til gengæld havde han svært ved at se det morsomme i at ryge ud ved første hurdle i græsklassikeren, men anerkendte samtidig, at Marcos Giron havde været bedst på vej mod sin sejr på 6-3, 7-5, 6-4.