Holger Rune er stormet frem, vandt French Open som junior, fik som nævnt succes i seniorudgaven af samme grand slam for nylig og er den næstbedste teenager i verden.

Marcos Giron var blandt de bedste 15 i verden som junior. Alligevel valgte han først at blive professionel som 21-årig, fordi han som mange landsmænd prioriterede at gå på college, hvor han studerede og sideløbende var bakket op af trænere og behandlere. Den løsning koster godt nok et par år på den internationale tour, men til gengæld har mange haft glæde af dels at blødgøre overgangen til seniorrækkerne, dels at kunne modnes uden et resultatpres.

Senere stjerner som Arthur Ashe, Jimmy Connors, John McEnroe har gået den vej – Marcos Giron har ikke evnerne til at kopiere deres bedrifter, men han blev nu heller ikke just hjulpet af, at han ikke blot én, men to gange måtte gennemgå hofteoperationer efter at være sprunget ud som professionel.