Det blev kun til en halv times tennis for Clara Tauson ved dette års Wimbledon.

Den danske tennisprofil har længe siddet ude med rygproblemer, og det var efter alt at dømme også dem, der gjorde, at hun mandag måtte trække sig kort inde i sin kamp mod japanske Mai Hontama i første runde.

Tauson forlod allerede efter tre partier banen for at få behandling, men kom tilbage og gav det et skud mere.