Polak vil serve for nødhjælp til Ukraine under Wimbledon

Den polske tennisspiller Hubert Hurkacz vil donere 100 euro - knap 750 kroner - til nødhjælpsindsatsen i Ukraine for hvert servees, han sender forbi sin modstander i Wimbledon.

Det oplyser han forud for årets tredje grand slam-turnering, der løber af stablen i London fra 27. juni til 10. juli.

- Jeg vil gerne annoncere, at fra og med i morgen lover jeg at donere 100 euro for hvert servees, jeg laver i Wimbledon, for at hjælpe befolkningen i Ukraine. Jeg håber, at min serv fungerer godt, skriver han på Twitter.