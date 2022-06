Holger Rune får første grandslam-seedning i Wimbledon

Når der på fredag bliver trukket lod til Wimbledon, er det med Holger Rune som 25.-seedet.

Det fremgår af den officielle seedningsliste, som Wimbledon har udsendt.

Det er første gang i karrieren, at den 19-årige dansker er seedet i en grandslam-turnering for seniorer.

Dermed når han endnu en milepæl, efter at han så sent som i maj for første gang vandt en kamp i grandslam-sammenhæng.