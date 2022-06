Undertippet brite gav Rune sløj optakt til Wimbledon

Danskeren kom ellers bedst i gang, men matchen knækkede, da Peniston vandt tiebreaken i andet sæt.

Her bragte Rune sig foran med 4-3, men tabte derefter to bolde i træk i egen serv. Peniston tog sættet ved at udnytte sin første sætbold ved stillingen 6-5.

Mens de to første sæt var ganske jævnbyrdige, var der klar forskel på de to spillere i tredje.

En tydeligt irriteret Holger Rune tabte tråden og kom aldrig for alvor ind i kampen igen.

Man fornemmede, hvor det bar hen, da en pludseligt storspillende Peniston afværgede Runes smash og bragte sig foran 2-0.