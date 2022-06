Grand slam-turnering har taget stilling: Russere kan deltage

Dermed går US Open anderledes til værks end Wimbledon, som bliver skudt i gang senere i juni. Her har man besluttet, at hverken russere eller hviderussere må være med.

Det har vakt stor kritik fra både både kvindernes og mændenes forbund, WTA og ATP, som har besluttet ikke at uddele ranglistepoint til de spillere, der deltager i Wimbledon.

Beslutningen fra den engelske grand slam-turnering er taget, fordi Rusland med støtte fra Hviderusland fører krig mod Ukraine.

Det får dog ikke US Open til at holde spillerne fra de to lande ude, og dermed kan spillere som Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka og Victoria Azarenka være med.