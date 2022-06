Serena Williams varsler comeback i Wimbledon

Siden er hun raslet ned ad ranglisten, hvor hun nu ligger nummer 1208. Det er 20 år siden, hun første gang spillede sig op som verdensetter.

Tidligere på måneden offentliggjorde Wimbledon sin liste over foreløbigt tilmeldte spillere, og her fremgik hverken Serena eller søsteren Venus Williams’ navn.

Mens Serena Williams nu lader til at stille op, vides det ikke, om søsteren har tænkt sig at gøre det samme.

For at få en plads i turneringen skal hun have et wildcard. Det er dog uklart, om hun har tænkt sig at spille single, double eller begge.

Hun har vundet den prestigefyldte turnering i det sydvestlige London syv gange i single - senest i 2016, mens hun nåede finalen i 2018 og 2019.