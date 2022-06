De to Eurosport-eksperter bemærkede også, at Holger Rune var meget hurtig til at sige tak for kampen til Casper Ruud. De mener, at danskeren burde have givet Ruud et ordentlig håndtryk.

- Men han er ung. Og efter min mening, så er han sådan en sød dreng. Man ser ham smile og grine inde på banen. Men han skal selvfølgelig lære, og han er jo skuffet.

- Han følte sikkert, at han kunne have slået ham, og det er måske årsagen til, at han gav sådan et håndtryk, siger Corretja.