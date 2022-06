»Jeg er skuffet over, at jeg ikke kunne gøre det bedre i dag, men samtidig er jeg stolt over, hvad jeg har præsteret. Det har været en fantastisk turnering fra start til slut. At tabe i fire tætte sæt til Casper er en god kamp, for han har gjort det godt på grus i år og sidste år, så han er bestemt en spiller, der spiller rigtigt godt på det grundlag, så jeg kan kun være stolt af mig selv,« fastslog Holger Rune.

»Jeg tager det med, at jeg har fundet ud af, at min fysik kan klare at spille bedst af fem sæt mod de rigtigt gode spillere. Jeg har mødt vanvittigt gode spillere for første gang her, så jeg er stolt over den måde, som jeg har spillet og arbejdet.«