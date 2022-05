Norsk modstander kalder Holger Rune frygtløs og farlig

I tre indbyrdes kampe har Holger Rune endnu ikke vundet et sæt mod nordmanden Casper Ruud.

Men når de to skandinaver tørner sammen i kvartfinalen ved French Open onsdag, så er den norske favoritværdighed mindre, end den har været før.

I de to første møder var nordmanden overlegen, men da de mødtes på grus i Monte Carlo i april i år, måtte Ruud slide hårdt for at tage sejren på 7-6, 7-5.