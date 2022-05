Ekspert: Holger Runes turnering er livsændrende

- Det er en kamp, der fortjener at blive spillet på Court Philippe-Chatrier. Den vil have alle ingredienser mellem to, der spiller seværdig tennis på et højt niveau, lyder det fra Mortensen.

Han tror på danskerens chance, ikke mindst fordi Rune har trænet meget med Tsitsipas på Patrick Mouratoglous akademi.

- Det er med til at nedbryde barrieren i modsætning til, hvis du møder en stjerne for første gang. Der er ingen mystik omkring Tsitsipas. Holger vil have sund respekt for ham, men ikke hæmmende.

Kampen begynder sandsynligvis mellem klokken 13.30 og 14.30.