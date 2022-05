Stærk Holger Rune knuste franskmand i French Open

Franskmanden prøvede forskellige ting af, men hver gang havde Rune et svar klar. Danskeren kom på 3-0 i tredje sæt, inden Gaston kom på tavlen.

Det blev 5-1 efter et dansk servebrud, og så kunne Rune serve sejren hjem. Men med ryggen mod muren fik Gaston en smule oprejsning. Hjemmebanehåbet fik reduceret til 3-5, men så gik den heller ikke længere.

Rune tog sejren i eget udlæg på sin anden matchbold.

Inden kampen var der lagt op til, at danskeren ville få det svært på Court Philippe-Chatrier foran de mange entusiastiske franske tennisfans. Men de formåede aldrig at komme ind under huden på Rune, der holdte hovedet koldt hele vejen igennem.