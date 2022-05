Verdensetter forlænger spektakulær stime i French Open

Swiatek kom flyvende fra start og bragte sig foran 3-0 i kraft af et servegennembrud.

Men Kovinic var ikke kommet for at være statist. Hun begyndte at bide fast i baglinjeduellerne og fik Swiatek til at begå fejl. Hun spillede sig helt tilbage i kampen ved at udnytte sin første breakbold til at reducere til 3-4.

Det behagede tydeligvis ikke Swiatek, som skruede bissen på. Efter sidebyttet gik hun ud og vandt de næste otte bolde på stribe og dermed sættet 6-3.

I andet sæt brød Swiatek to gange og kom foran med 4-1, men så lod hun til at miste lidt fokus.