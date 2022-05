Publikum kan blive en ekstra modstander for Holger Rune

- Der er forskel på at skabe en god stemning og at støtte en landsmand, hvilket er helt i orden.

- Jeg er sikker på, at det var en skøn atmosfære for ham. Han nød sikkert hvert sekund af det, men der er også en grænse, når jeg under kampen bliver talt til af folk i mængden.

- Og de vil have øjenkontakt med mig, når jeg havde lavet en dobbeltfejl. Den slags mener jeg, at man skal se på, siger Alex de Minaur ifølge avisen The Guardian.

21-årige Hugo Gaston indrømmer over for AFP, at stemningen blandt de 11.000 tilskuere, der overværede opgøret, hjalp ham til at besejre australieren, der er nummer 20 i verden.