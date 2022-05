Franskmand venter for Holger Rune i French Open

Der venter fransk modstand for Holger Rune, når det danske tennis-es skal i aktion i tredje runde ved grand slam-turneringen French Open.

Torsdag - et par timer efter at Rune havde spillet sig videre - vandt Hugo Gaston over argentinske Pedro Gachin.

Dermed står det klart, at Rune og Gaston tørner sammen i tredje runde. Franskmanden ligger aktuelt nummer 74 på verdensranglisten. Det er 34 pladser lavere end Holger Rune.