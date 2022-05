Det franske par skal møde danskeren Holger Rune, der stiller op i double sammen med den portugisiske tennisspiller Francisco Cabral, der er nummer 75 på double-verdensranglisten.

Vanvittig dygtig spiller

»Det bliver sjovt lige at nå at møde ham, inden han stopper. Han har været en vanvittig dygtig spiller,« siger Holger Rune.

Det er ikke ofte, at Holger Rune spiller double, og han er nede som nummer 465 på double-listen.

»Det er sjovt at spille double en gang imellem. Det er også en god mulighed for at udvikle sit offensive spil. Man får en masse retur, serv og flugtninger. Det er rart mentalt at få noget andet end single, single, single,« siger Holger Rune.