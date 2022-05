»Der var mange af dem, som havde fået lidt at drikke. Ham, jeg mødte, var uerfaren, og han gejlede publikum helt op. Og jeg spillede egentlig meget godt, da jeg var halvskadet, så måske troede de, at jeg fakede den, men det gjorde jeg ved gud ikke. Så jeg er glad for, at jeg ikke skal spille imod en franskmand her i første runde, selv om det gav mig erfaring,« siger Holger Rune.