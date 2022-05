Dominic Thiem diskede op med 42 uprovokerede fejl og var ikke i nærheden af at kunne stille noget op mod Hugo Dellien, som dermed vandt 6-3, 6-2, 6-4.

Den 28-årige østriger har tidligere været helt oppe som nummer tre i verden, men er på grund af sin skade dumpet helt ned som nummer 194.

Han gjorde comeback efter sin håndledsskade i marts, men har endnu ikke formået at vinde en kamp.

I begyndelsen af maj tabte han til Andy Murray i ATP 1000-turneringen i Madrid. De to har det til fælles, at de i deres karrierer begge har måttet kæmpe hårdt for at gøre comeback efter slemme skader.