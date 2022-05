Forbund eskalerer konflikt: Ingen ranglistepoint ved Wimbledon

Wimbledon valgte dog at gå skridtet videre, end forbundene ATP, WTA og ITF hidtil har dikteret.

- Vi anerkender, at det er hårdt for de enkelte spillere, der bliver påvirket, og det er ærgerligt, at de skal lide under det russiske regimes handlinger, sagde Ian Hewitt, der er formand for All England Club, arrangøren af Wimbledon.

ATP og WTA har indtil nu tilladt spillere fra de to lande at deltage i sine turneringer. De spiller dog under neutralt flag, ligesom en ATP-turnering i Moskva er blevet aflyst.

ATP anerkender, at Wimbledon har haft en svær beslutning at træffe, men henviser blandt andet til, at den britiske regering kun uformelt har opfordret til en udelukkelse af russere og hviderussere.

Wimbledon bliver servet i gang 27. juni.

Søndag starter årets anden Grand Slam-turnering, French Open, hvor russiske og hviderussiske spillere deltager under neutralt flag.