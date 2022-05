Tauson melder fra til French Open med en skade

Tennisspilleren Clara Tauson har meldt afbud med en skade til grand slam-turneringen French Open, der begynder søndag.

Hun er ikke blevet en rygskade kvit, siger Søren Tauson, Clara Tausons far, til Ekstra Bladet.

- Vi har erkendt, at det ikke er muligt at komme i en forsvarlig forfatning, og derfor er det blevet til et afbud, siger Søren Tauson til avisen.