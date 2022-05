Velspillende Holger Rune drønede i fransk kvartfinale

Holger Rune var i stort spillehumør, da han onsdag eftermiddag nedlagde franske Adrian Mannarino i ATP 250-turneringen i Lyon.

Kortvarigt så det 19-årige tennistalent ud til at slås med smerter, men dem formåede han at kæmpe sig igennem og vandt 6-4, 6-3 over verdens nummer 73.

Dermed kvalificerede han sig til kvartfinalen i den franske turnering, hvor han er ved at varme armen op til French Open, som begynder 22. maj.