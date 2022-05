Holger Rune knækkede franskmand i Lyon

Desværre for ham afværgede Rinderknech seks af slagsen spredt ud på tre partier, og sættet blev i stedet afgjort i et tiebreak. Her blev en fransk bold i nettet og meget stærke danske server afgørende, og Rune vandt tiebreaken 7-4.

Andet sæt endte på samme måde som første, men det var i højere grad en opvisning i stærke server. Der var således ingen breakbolde, inden Rune i tiebreaket var skarpest og udnyttede sin første matchbold.

Sejren var en klar oprejsning for Rune, som for en uge siden tabte til bolivianeren Hugo Dellien i kvalifikationen til Italian Open - kort efter at Rune havde vundet sin første ATP-turnering.