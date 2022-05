Nadals bøddel slog også Djokovic og er nu i ATP-finale

I første sæt kom Alcaraz foran 2-0 efter et tidligt servegennembrud. Djokovic brød tilbage og udlignede til 4-4.

34-årige Djokovic tilkæmpede sig en sætbold ved 5-4, men 19-årige Alcaraz afværgede den i egen serv.

Derefter fulgtes de to duellanter ad og skulle ud i tiebreak for at afgøre åbningssættet.

Her var Djokovic stærkest og kom foran 5-1 og 6-2, inden spanieren svarede en smule igen uden at få kontakt.

I andet sæt var Alcaraz igen godt med, og spanieren drillede især serberen med mange stopbolde.