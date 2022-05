Holger Rune er rykket ind i top-50 efter turneringssejr

Placeringen som nummer 45 gør også, at Rune kan slippe for at skulle spille kvalifikationskampe for at få en plads i de største turneringer.

Mikael Torpegaard er verdensranglistens næstbedste dansker. Han indtager 363.-pladsen.

Verdensranglisten toppes af serberen Novak Djokovic, mens Daniil Medvedev, Alexander Zverev og Rafael Nadal indtager de følgende tre pladser.