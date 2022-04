Rune fejrede fødselsdag med plads i ATP-semifinale

Dermed fulgte han flot op på sin sejr over Alexander Zverev i runden forinden. Sejren over den tyske verdenstreer gav Holger Rune masser af selvtillid, forklarede danskeren efterfølgende.

- Det var et overraskende resultat for mig. Jeg kom ud og forsøgte at være fokuseret og spille mit eget spil.

- Jeg fik masser af selvtillid efter den sidste kamp, og jeg kom ind til denne kamp meget afslappet, og jeg fik fantastisk støtte, siger Holger Rune i et interview på banen.

Han kunne samtidig fejre, at han fredag fyldte 19 år.